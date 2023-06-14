НАТО готовится воевать с Россией? Чем опасны учения Альянса в Германии Air Defender — это демонстрация силы и готовности к войне. Зачем нужно проводить эти учения именно сейчас?

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Истребитель ВВС F-16

В Германии начались крупнейшие в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender 2023. В них участвуют 10 тысяч военнослужащих и 250 боевых самолетов из 25 стран, включая США. Командование заявило, что цель маневров — послать «четкий сигнал» в нынешнем «опасном мире». Кому и зачем посылает сигналы НАТО, разбирался NEWS.ru.

В чем особенность учений Air Defender

Стартовавшие 12 июня военные маневры Air Defender 2023 — крупнейшие учения в истории военно-воздушных сил НАТО. В них задействованы 250 боевых самолетов, в том числе американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35, разведывательные самолеты AWACS и дозаправщики.

Помимо членов Североатлантического альянса, в учениях принимают участие военные Швеции, которая только готовится к вступлению в организацию, и Японии. Всего 10 тысяч военнослужащих.

В ходе маневров будет выполнено около двух тысяч вылетов. Они задействуют все военные аэродромы Германии, а также аэродромы в Нидерландах и Чехии. Оперативная и тактическая часть Air Defender пройдет в Чехии, Эстонии и Латвии.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press Истребитель ВВС F-35

Как в НАТО объясняют необходимость учений

Как заявляют в НАТО, главная цель учений Air Defender 2023 состоит в проверке готовности Германии выполнить роль «центра коллективной обороны» в Европе. Они были запланированы еще в 2018 году до начала конфликта на Украине.

«Мы хотим продемонстрировать маневренность и быстроту ВВС в качестве служб быстрого реагирования и продемонстрировать военно-воздушную мощь НАТО. ВВС Германии показывает, что может планировать, организовывать и проводить такие масштабные учения», — заявил инспектор ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц.

По его словам, эти маневры призваны послать «четкий сигнал» в нынешнем «всё более опасном мире».

«Учения — это сигнал. Сигнал прежде всего для стран НАТО и нашего населения. Мы в состоянии очень быстро реагировать. Как сейчас мы поднимаем в небо наши боевые самолеты, так и в случае реального нападения мы сможем защитить Альянс», — уточнил Инго Герхартц в интервью телеканалу ZDF. При этом военный уверяет, что учения «не нацелены ни на кого конкретно».

Как Air Defender 2023 оценивают в России

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный аналитик Андрей Кошкин считает, что в целом заявлениям главы германских ВВС можно доверять и «драматизировать ситуацию» не стоит, поскольку это плановые учения НАТО.

«Решения о начале широкомасштабных столкновений с Россией нет ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе. У них есть только необходимость показать свое умение в координации действий, над чем сейчас работают в НАТО», — отметил Андрей Кошкин в беседе с NEWS.ru.

Учитывая геополитический контекст, нельзя исключать рост напряженности между Альянсом и Москвой. «Инициаторы учений показывают готовность решать проблему „агрессивности России“ силовым путем. Они пытаются продемонстрировать своим гражданам серьезность действий. Если они и дальше будут подогревать их в воображении, то угроза масштабных столкновений может резко вырасти», — считает эксперт.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, Air Defender могут быть частью подготовки НАТО к прямому военному столкновению с Москвой.

«Их цель заключается в создании крупной авиационной группировки, которую при необходимости можно применить против России. Задача учений — быстрый сбор авиационных соединений на определенном участке, отработка взаимодействия. Помимо учебы, это еще и политический месседж России», — заявил Борис Рожин NEWS.ru.

Он уверен, что признаков подготовки к полномасштабной войне с Россией хватало и без этих учений — «НАТО продолжает накапливать войска на своем восточном фланге». «Это видно даже невооруженным глазом. Нынешние учения — только один из примеров демонстрации силы нашей стране», — заключил Рожин.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses Транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules США

Как учения НАТО оценивают в Германии

С критикой учений Air Defender выступают депутаты «Альтернативы для Германии». С одной стороны, они ратуют за «сбалансированное сотрудничество» с НАТО. С другой — традиционно критикуют действия федерального правительства в Берлине, обвиняя его в эскалации военной напряженности в Европе.

«В момент небывалой конфронтации с РФ такие учения служат символом готовности НАТО к очередному витку напряженности с восточным соседом. Не следует также забывать об актуальной дискуссии в странах Запада по поставкам современных самолетов в зону украинского конфликта, которые теоретически могут произойти в любой момент», — заявил NEWS.ru депутат бундестага от «АдГ» Ойген Шмидт.

По его мнению, дальнейшая конфронтация между НАТО и Россией может обернуться необратимыми последствиями.

«Руководству Германии следует прекратить слепо действовать по указке из-за океана и озаботиться безопасностью собственных граждан», — считает немецкий парламентарий.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press Шеврон «Немецкой группы поддержки F-35A»

Каким может быть ответ Москвы

Мнение Шмидта разделяет старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его мнению, Россия обязана учитывать, что США и их союзники проводят боевое слаживание «в непосредственной близости границ театра военных действий на Украине». «Это угроза прямого военного конфликта», — предупреждает аналитик.

Он считает, что Москва должна отреагировать «симметрично и немедленно». «Для этого необходимо провести учения Ленинградского военного округа с имитацией удара тактическим ядерным оружием по территории близлежащих стран НАТО и Германии», — заявил Прохватилов в беседе с NEWS.ru.

А чтобы в Брюсселе восприняли ответные действия Москвы со всей серьезностью, военный эксперт предлагает организовать утечку документации, связанной с учениями. «Личному составу надо дать наставление, как вести наступление на территорию противника в условиях радиоактивного заражения местности. Важно, чтобы эти письменные наставления попали в руки властей стран НАТО», — уверен он .

По его мнению, эти учения должны сопровождаться выходом кораблей Северного флота с тактическим ядерным оружием, которым тоже следует принять участие в этой имитации.

«Конечно, необходимо воздушное сопровождение этих учений с имитацией нанесения авиаударов гиперзвуковыми ракетами с ядерными зарядами. Это будет адекватный ответ. Разговоры про красные линии — это полная ерунда и расписывание в собственном унижении», — заключил Прохватилов.

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