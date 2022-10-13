НАТО анонсировала передачу Украине «глушилок» для борьбы с БПЛА из России Столтенберг заявил, что НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с российскими БПЛА

Фото: nato/flickr.com

Североатлантический альянс намерен передать Украине оборудование для борьбы с российскими и иранскими беспилотниками, которое способно нейтрализовать их эффективность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В сообщении, опубликованном на сайте Альянса, указывается, что Киев в скором времени получит сотни единиц такой техники.

В рамках этого пакета (помощи. — NEWS.ru) НАТО поставит оборудование для борьбы с беспилотниками Украине. Сотни «глушилок» для беспилотников сделают неэффективными российские и иранские беспилотники, позволят защитить украинский народ, критическую инфраструктуру, — заявил он.

Ранее 14 стран — членов НАТО подписали декларацию об улучшении европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»). Инициатива должна помочь устранить существующие проблемы в европейской системе ПВО. В частности, планируется модернизировать защиту от баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая Россию. Остальные 45 стран воздержались.

Большинство государств осудили присоединение к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В ООН сочли такой шаг незаконным и «несовместимым с Уставом ООН».