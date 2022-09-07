Наступлению ВСУ в Харьковской области дали характеристику Журналист Поддубный заявил о неспособности ВСУ закрепить успех в Харьковской области

Фото: Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне атак на юге смогли сконцентрировать дополнительные силы и средства на харьковском направлении, но им не удастся закрепить успех, заявил журналист Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его cловам, заградительный огонь артиллерии останавливает наступление, а еcли противник выходит к линии обороны, чтобы завязать стрелковый бой, то обороняющиеcя подразделения либо отвечают, либо отходят, чтобы артиллерия добила прoтивника.

ВСУ могут попробовать поиграть в атакующие боевые действия в районе Балаклеи. Точнее, между Изюмом и Балаклеей. Но для глубокого продвижения у ВСУ не хватит ни сил, ни качества боевого управления этими силами. СВО уже показала, что из батальонной тактической группы реально идет вперед не более 200 человек, — описал обстановку корреспондент.

Поддубный добавил, что локальный успех в ходе действий формирований режима возможен, но закрепить этот успех ВСУ не смогут. Украинской армии не хватает для этого авиации, резервов и качества управления войсками, считает журналист.

Ранее эксперт полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российские силы в скором времени могут сменить тактику специальной военной операции на Украине и начать контрнаступление. Военный отметил, что боевые действия будут продолжаться по всем направлениям. ВС РФ будут использовать «тактику обхватов и прорывов».