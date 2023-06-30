«Наступление с луками и стрелами»: командующий ВСУ об отсутствии F-16 Командующий ВСУ Залужный сравнил наступление без F-16 с атакой «с луками и стрелами»

Фото: Senior Master Sgt. Ralph Branson/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Контрнаступление без американских истребителей F-16 сравнимо с атакой с луками и стрелами, заявил в интервью The Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, самолеты необходимы украинской армии, поскольку российская сторона использует другое поколение авиации. Генерал также выразил раздражение из-за оценок медлительности украинского наступления.

Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: «Ты что, спятил?» Но с этим вопросом: «Нет, нет», — сказал Залужный.

Он добавил, что ВСУ можно было бы поставить истребители, которые дежурят у западных границ Украины. Залужный заявил, что хотя бы треть авиации можно было бы перевезти на территорию страны.

На вопрос, пугает ли его перспектива ядерного удара, военный ответил отрицательно. Армия делает свою работу, несмотря на подобные сигналы, заверил он.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия не может помочь Украине истребителями F-16, поскольку у нее нет таких самолетов. При этом в Киеве выразили надежду на то, что Берлин все же присоединится к «коалиции по истребителям».

Президент России Владимир Путин заявил, что самолеты F-16 в случае поставки Киеву повторят судьбу немецких танков Leopard. Глава государства выразил уверенность, что американские истребители на Украине будут гореть так же, как сейчас горят немецкие боевые машины, которые ежедневно уничтожаются российскими войсками.