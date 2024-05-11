«Наступит дефолт»: Запад потерял веру в будущее Украины AgoraVox: западные кредиторы потребовали от Киева возврата долгов

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Условия западных кредиторов по вопросу выплаты долгов Киевом в следующем году отображают, что они перестали верить в будущее государства, заявил обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво. По его словам, Запад уже мог начать вывод средств с Украины.

Различные кредиторы действительно намерены получить средства по долгам Украины, не дожидаясь очередного «успешного контрнаступления». Это говорит об их оценке экономического будущего и правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг, — говорится в статье.

Актуальным остается вопрос, где киевские власти смогут достать средства на выплату долга, обратил внимание Браво. Как уточнил журналист, администрация президента Украины Владимира Зеленского продолжает надеяться на финансовую поддержку союзников.

Ведь режим Зеленского полагается исключительно на помощь Запада. Если она прекратится, наступит дефолт, поскольку собственных ресурсов у Киева нет, — констатировал французский обозреватель.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что Украина может провести целевую приватизацию металлургической промышленности, чтобы расплатиться за оказанную Западом помощь. Однако эта сфера напрямую зависит от работы энергетических объектов, внушительная часть которых уничтожена, напомнил он.