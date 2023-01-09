Настоятель Киево-Печерской лавры обвинил власти в гонениях на Церковь

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на Церковь после проведения рождественского богослужения главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием, сообщает издание «Страна.ua». Церемонию в Успенском соборе он расценил как надругательство.

Под прикрытием того, что делается в стране, они (власти Украины. — NEWS.ru) вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу — Христа, — цитирует издание священнослужителя.

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) назвали богослужение ПЦУ в Успенском соборе позором. Кроме того, в пресс-службе церкви заявили, что ПЦУ занимается рейдерством по прямому указанию властей страны.

Глава ПЦУ 7 января провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения УПЦ. На ней присутствовали многие украинские политики, в числе которых спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Представитель МИД России Мария Захарова назвала решение украинского лидера сатанизмом, сделав акцент на том, что оно было принято в православное Рождество.