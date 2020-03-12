https://static.news.ru/photo/302ffb3a-6492-11ea-ba90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitris Tosidis/Xinhua/Global Look Press

Власти Греции принимают меры для борьбы с коронавирусом и сделают всё необходимое для защиты людей. Об этом заявил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас.

Со вчерашнего дня мировое сообщество официально находится в режиме пандемии. Настал великий час. Настал час битвы, — цитирует руководителя ведомства РИА Новости.

Министр привёл слова премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, который ранее заявил, что о битве будут судить по тому, смогут ли власти проявить личную ответственность и отреагировать на угрозу как обычные граждане.

Кикилиас подчеркнул, что в борьбе с COVID-19 на первой линии находятся врачи, медработники, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий — все те, кто работает в общественном здравоохранении.

Будем делать всё, что потребуется. Будем принимать все необходимые меры для защиты людей. Настало время, когда каждый из нас в одиночку и все мы, греки, встанем стеной для защиты тех, кто в опасности, — сказал глава Минздрава.

По данным на 12 марта, в Греции выявлены 117 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

К настоящему времени число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.