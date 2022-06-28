«Наследство Зеленского»: в Запорожье объяснили взрывы в порту Бердянска Член ВГА Запорожья Рогов объяснил, что взрывы в порту Бердянска прогремели в процессе разминирования

Фото: Николай Тришин/ТАСС

В ходе операции по разминированию портовой зоны Бердянска саперы взорвали не подлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы, заявил представитель главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что порт Бердянска в скором времени заработает в плановом режиме. Ранее в порту Бердянска прогремели два взрыва.

В процессе разминирования взорваны не подлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме, — заявил Рогов.

14 июня глава временной администрации города и Бердянского района Александр Сауленко рассказал, что порт Бердянска будет готов к перевалке зерна, а также может начать поставки пшеницы в Турцию.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу завил, что морские порты Мариуполя и Бердянска работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна. Он добавил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь: восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов и расчищаются улицы. Также начали функционировать первые социальные объекты.