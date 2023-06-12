Названа сумма оставленного Берлускони наследства Corriere della Sera: наследство умершего Сильвио Берлускони оценили в €4 млрд

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Наследство бывшего итальянского премьер-министра и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, скончавшегося утром 12 июня, составляет около €4 млрд, такую оценку дает итальянская газета Corriere della Sera. Утверждается, что среди основных активов экс-премьера Италии — 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году, остальные доли принадлежат его детям. Из последнего отчета за 2021 год следует, что доход от этой компании добавил в семейную копилку Берлускони €4,9 млрд.

По подсчетам Corriere della Sera, Берлускони в последние годы получал от деятельности Fininvest €170 тысяч в день.

По данным La Repubblica, бывшему премьеру принадлежат несколько вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, Audi A17, яхта Magnum 70, «Сан-Маурицио» и парусник Principessa Vai Via. Также он владел футбольным клубом Monza.

La Repubblica также указывает, что в наследство входят инвестиции в ряд цифровых компаний, таких как Satispay и Soldo, а также три самолета и вертолет.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию. В клинике политику проводили химиотерапию. Всего он провел в больнице 45 дней, его выписали 19 мая. Однако 9 июня политик снова попал в больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.

Соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью экс-премьера принес глава российского государства Владимир Путин. Российский лидер назвал Берлускони дорогим ему человеком, настоящим другом, а также патриархом итальянской политики, который пользовался высоким авторитетом на мировой арене.