Наследники Берлускони решили продать его виллу XVIII века ANSA: наследники Берлускони решили продать особняк, в котором он принимал Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Сильвио Берлускони

Дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который скончался 12 июня, решили выставить на продажу часть унаследованной от отца недвижимости, передает агентство ANSA. Среди имущества, которое планируется продать, находится вилла Джернетто — особняк XVIII века с прилегающим садом.

Дом расположен в Лезмо, под Брянцей, где политик планировал создать Университет свободного мышления и проводил различные официальные встречи, включая визит Владимира Путина в 2010 году, занимавшего тогда пост премьер-министра России.

Наследство бывшего премьера оценивается примерно в €5 млрд. Помимо бизнеса, у Берлускони было несколько домов, вилл и дворцов. Также он владел обширной коллекцией художественных произведений. Берлускони оставил в наследство своей последней спутнице — депутату его партии «Вперед, Италия» Марте Фашине — €100 млн. У него было пять взрослых детей от двух браков и 16 внуков.

Ранее сообщалось, что наследники Берлускони собираются уничтожить собранную им коллекцию картин, включающую примерно 25 тысяч полотен. Большинство картин, по словам искусствоведов, не имеют художественной ценности, но их содержание обходится семье в €800 тысяч в год.