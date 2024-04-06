«Наши позиции расходятся»: канцлер Австрии дал совет Макрону по Украине Канцлер Австрии призвал Макрона избегать эскалации в конфликте на Украине

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Карл Нехаммер

Позиции Вены и Парижа относительно конфликта на Украине расходятся, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником принципа сдерживания. Австрия в то же время выступает за принцип предосторожности и считает, что необходимо избегать эскалации напряженности всеми силами, добавил он в интервью газете Le Figaro.

Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чем наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания. Некоторые элементы кажутся убедительными, когда мы видим агрессивность, с которой действует Российская Федерация, но я считаю необходимым следовать принципу предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации, — заявил Нехаммер.

Канцлер Австрии добавил, что для урегулирования конфликта необходим диалог. При этом он отметил, что Вена разделяет позицию союзников относительно помощи Украине. Глава правительства также поддержал «формулу мира» президента Владимира Зеленского, добавив, что она «закладывает основу» для переговоров.

Ранее Нехаммер заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы правительства, Запад должен продолжать поддерживать контакты с Москвой.