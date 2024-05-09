«Бок о бок сражались с фашизмом»: как Украину заставляют праздновать 9 Мая

Фото: РИА Новости

В 2024 году Украина полностью отказалась от празднования 9 мая, однако сочувствующие в России не оставили украинцев без Дня Победы. Кто помогает украинцам отмечать День Победы, как они получили возможность посмотреть парад на Красной площади, и почему Киев отказался от праздника?

Кто поздравил Украину с Днем Победы

Участники хакерской группы «Килобайт V» рассказали РИА Новости, что смогли поздравить украинцев с Днем Победы, взломав более 100 украинских сайтов и разместив на них поздравления.

Целью стали в первую очередь интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений. На них появились поздравления с 9 Мая, а также высказывание президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов.

«Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 Мая! С Днем Победы!» — гласит сообщение.

Кроме того, российские хакеры обратились к украинским военнослужащим: те, кто не хочет погибнуть за киевский режим, должны воспользоваться радиочастотой 149.200 и вызывать позывной «Волга». Так можно выйти на связь с ВС РФ для согласования безопасной сдачи в плен.

Как празднуют День Победы в Киеве

Как пишет «Страна.ua», 9 мая жители Киева несут цветы к Вечному огню в Парке Славы.

Кроме того, у Вечного огня находится венок, на ленте которого написало «от президента Украины Владимира Зеленского». Когда его возложили — сегодня или вчера, когда на Украине был официальный праздник, неизвестно.

Издание отмечает, что на месте дежурит полиция. Сообщается, что правоохранители остановили пожилую женщину, которая пришла в советской военной форме и красноармейской пилотке со значком — красной звездой с серпом и молотом. Полицейские требовали, чтобы она сняла пилотку с запрещенной на Украине советской символикой. В ее адрес составлен административный протокол. О задержании не сообщается — за женщину вступились другие прохожие.

Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Кто и как смотрит парад Победы на Украине

Кроме того, украинцев не оставили без трансляции парада Победы, который прошел сегодня на Красной площади. Как сообщило издание «Страна.ua», парад в Москве транслировали в Одесской области по многим кабельным каналам.

«Видимо, телевидение было взломано российскими хакерами», — предполагает издание.

17 апреля украинский медиахолдинг «1+1» сообщил, что из России было взломано украинское спутниковое телевидение, на каналах холдинга появились запрещенные на Украине российские передачи.

«Состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где транслируются 39 телеканалов, среди которых и собственные и партнерские телеканалы 1+1 media, в частности „1+1 Украина“, „1+1 Марафон“, „2+2“, телеканал ТЕТ, „ПЛЮСПЛЮС“, „Бигуди“, KVARTAL TV и другие», — сообщил медиахолдинг.

Вещание российских телеканалов, показ фильмов из России и развлекательных телепередач на Украине начали запрещать с 2014 года под предлогом «борьбы с российской пропагандой». Тем не менее российское ТВ остается востребованным на Украине.

В январе издание Comments.ua сообщило, что в Одессе и области прошла крупная спецоперация киберполиции, Нацполиции, СБУ и прокуратуры против специалистов, которые устанавливали одесситам ТВ-тюнеры с российскими каналами. Обыски проходили в Одессе, Раздельном и Белгороде-Днестровском.

Когда Украина отказалась праздновать 9 Мая

В мае 2024 года Украина впервые отпраздновала 8 мая как государственный праздник День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне и полностью отказалась от празднования 9 Мая как Дня Победы. В качестве символа праздника было закреплено стилизованное изображение цветка мака.

Перемены на Украине произошли с 2015 года, когда президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании «Дня памяти и примирения» 8–9 мая (такой праздник был введен с 2005 года по рекомендации Генассамблеи ООН). 8 мая отмечали День памяти и примирения (как памятный день), а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (как государственный праздник с выходным в невоенное время).

В конце мая 2023 года Верховная рада Украины приняла закон, который отменил оба эти праздника, взамен установив новый государственный праздник 8 мая. По указу президента Владимира Зеленского 9 мая на Украине отмечается День Европы — праздник, посвященный зарождению Евросоюза в 1950 году. Кроме стран ЕС, День Европы отмечают непризнанная республика Косово, Молдавия, Казахстан и Украина.

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