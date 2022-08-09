Населенные пункты под Николаевом станут частью Херсонской области Замглавы ВГА Херсона Губарева: подконтрольные России населенные пункты под Николаевом станут частью Херсонской области

Перешедшие под контроль России территории под Николаевым войдут в состав Херсонской области, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева, слова которой приводит ТАСС. Она подчеркнула, что в данный момент ведется подготовка соответствующих указов.

Освобожденные территории, мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято решение такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью, — сказала Губарева.

8 августа глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов позже заявил, что власти области намерены провести референдум в очном формате. По его словам, вариант голосования в онлайн-режиме также рассматривается, но говорить о нём преждевременно.

Позднее Балицкий анонсировал проведение референдума в регионе в первой половине осени. Он сказал, что голосование планируется в сентябре.