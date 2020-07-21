Население Украины за полгода сократилось более чем на 116 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/bc5098ea-cae0-11ea-bbe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Население Украины сократилось с января по май 2020 года на 116,7 тысячи человек.

Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020-го составила 41,785 миллиона человек. В течение января-мая 2020-го численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек, — привели сообщение Государственной службы статистики страны в РИА Новости.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2019 года население Украины состояло из 42,03 млн человек.

В украинском Госстате отметили, что убыль населения связана с тем, что на 100 умерших приходится лишь 48 новорождённых.

Ранее NEWS.ru писал, что социологи провели исследование уровня преступности и безопасности и пришли к выводу, что Украина — самое опасное государство в Восточной Европе с точки зрения криминогенной обстановки. Специалисты просчитали эти показатели для 30 восточноевропейских городов. Первые три места в рейтинге заняли Одесса, Днепр и Харьков. Кроме них в список попали Киев и Львов, которые оказались на шестой и десятой позициях соответственно. В пятёрку лидеров попали два российских города — Новосибирск и Екатеринбург. Также в рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.