«Население сократилось на 30%»: Шор рассказал о влиянии Запада на Молдавию Шор рассказал о пагубном влиянии Запада на Молдавию с 2009 года

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За последние 15 лет Молдавия потеряла 30% населения и лишилась доступа к дешевым энергетически ресурсам, заявил на посвященной открытию Торгового дома республики в России пресс-конференции лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. В негативных переменах он обвинил Запад и управляющих Молдавией «наемных менеджеров», передает корреспондент NEWS.ru.

Любой человек может в [Республику] Молдова сегодня съездить посмотреть, как живут люди. Вот была [Республика] Молдова 2009 и есть [Республика] Молдова 2024. Есть 15 лет, что за 15 лет стало со страной. Ну, во-первых, население сократилось процентов на 30, — заявил Шор.

Политик назвал открытие границ и безвизовый режим с ЕС профанацией, которая оказывает пагубное влияние на свою страну. По его словам, Молдавия отдала Западу «свой главный капитал» — людей. Шор добавил, что молдаване платят в бюджет Евросоюза «более миллиарда евро налогов». Политик уточнил, чот уехали молдаване, которые «должны развивать и строить экономику своего государства».

Второе, за счет того, что Запад системно заставлял [Республику] Молдова и своих наемных менеджеров портить отношения с Россией, мы пришли к тому, что нам некуда продавать овощи и фрукты, у нас [выросли] цены на энергоресурсы. Вот маленький пример, цена на газ была до недавнего времени три лея, сегодня в зимний период — 30 лей. То есть [выросла] в 10 раз, — заявил Шор.

Политик также заявлял, что Запад оказывает пагубное влияние на ряд стран, в том числе и на Молдавию. По его словам, на протяжении последних 10-12 лет граждане страны во время выборов становились жертвами обманов и фейков «западных режимов», которые обещают высокие зарплаты и пенсии, а также наращивание производственных мощностей.