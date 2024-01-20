«Нас все меньше»: в Киеве захотели мирных переговоров после слов Медведева Аналитик Ермолаев: Киеву пора искать мирный путь решения конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Слова Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу «Да это так». По его словам, граждан страны становится все меньше, поэтому пора подумать о мирных переговорах.

Мне кажется это очень важным и тревожным. <...>. Это действительно сформулированный вызов Украине. Нас все меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки. И все-таки [нужно] искать вариант невоенного пути, — считает аналитик.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование Украины смертельно опасно для ее жителей. По его словам, наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин признала, что президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах, но в Вашингтон стремится продолжать конфликт. Сторонники выделения новых денег Киеву стоят на том, что украинский конфликт является «войной Америки», пояснила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на эту тему уточнила, что западные страны в случае желания начать переговоры по Украине должны прекратить поставлять оружие в Киев и принимать антироссийские санкции. По ее словам, в противном случае достичь решения конфликта не удастся. Она подчеркнула, что Россию пытаются втянуть в некий «психоделический процесс», однако заманить ее в эту ловушку не получится.