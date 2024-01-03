«Нас убивают»: во Франции подняли тревогу из-за России Филиппо: нужно снять санкции с России ради восстановления экономики Франции

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Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, написал в соцсети Twitter (X) глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, в стране произошел «резкий крах производства».

Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас! — воззвал политик.

Филиппо подчеркнул, что Франции пора выйти из Европейского Союза. Таким образом, по его мнению, был бы проявлен «экономический патриотизм».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что странам Евросоюза не удалось сдержать Россию, так как все попытки надавить на Москву и подтолкнуть ее к завершению специальной военной операции при помощи санкций провалились. По его словам, Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине даже при отсутствии помощи со стороны США. Глава государства подчеркнул, что Брюссель продолжит оказывать поддержку Киеву, даже если позиция Вашингтона по этому вопросу изменится, поскольку данный вопрос является основополагающим для Евросоюза.

Бывший президент Франции Николя Саркози до этого заявил, что Украина должна стать мостом между Европой и Россией и отказаться от вступления в НАТО. По его словам, призвание Украины — оставаться нейтральным государством с сильными гарантиями безопасности.