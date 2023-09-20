«Нарыв прорвался»: Царев объяснил раздор в отношениях Киева и Варшавы Экс-депутат Рады Царев: поляки ненавидят украинцев больше, чем русских

Множество факторов, в том числе отказ президента Польши Анджея Дуды от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорят о глубоком кризисе отношений между двумя странами, заявил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, противоречия между Варшавой и Киевом зрели уже давно, а сейчас этот конфликт только усилился.

На экзистенциальном уровне поляки ненавидят украинцев больше, чем русских. Они имеют территориальные претензии к западной Украине, плюс их раздражает большое количество украинских беженцев, плюс удар по сельскому хозяйству в связи с поставками украинского зерна. Все это оказало давление на польскую политику. Этот нарыв прорвался, — заявил Царев.

Экс-депутат Рады предположил, что отношения между Киевом и Варшавой будут только накалятся в преддверии парламентских выборов в Польше, которые запланированы на 15 октября 2023 года. Кроме этого, он добавил, что власть на Украине начала понимать, что их стране не светит вступление в Европейский Союз без польского голоса.

В Киеве постепенно теряют надежды на НАТО. Им уже многократно сказали, что их туда не примут. А теперь нет надежды и на ЕС. Еще есть вопрос по продлению льгот для украинских беженцев. Он возникнет в 2024 году. В принципе, до него рукой подать, вполне возможно, что эти льготы и выплаты не продлят, — заключил Царев.

Ранее Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, который может утащить за собой на дно спасающих его от гибели. Кроме этого польский лидер отменил встречу с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН по причине изменения расписания. По данным СМИ, изначально этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Варшавой и Киевом на фоне продления эмбарго на украинское зерно.

Также в ближайшие дни Украина может ввести запрет на импорт польских яблок и помидоров в ответ на зерновое эмбарго. Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.