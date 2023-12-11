Нарышкин назвал преемников Зеленского Нарышкин: в США обсуждают замену Зеленского Арестовичем, Кличко или Будановым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

В Службу внешней разведки России поступают данные о том, что на Западе все чаще обсуждают необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости заявление главы СВР Сергея Нарышкина. По его словам, среди причин называются неудачи на поле боя, отсутствие решений по вопросам коррупции и утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах США. Нарышкин подчеркнул, что возможными преемниками Зеленского на Западе считают главкома ВСУ Валерия Залужного, председателя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, главу администрации президента Андрея Ермака, экс-советника главы офиса президента Алексея Арестовича или мэра Киева Виталия Кличко.

На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца. В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного «замораживания» конфликта и спасения русофобского киевского режима, — сообщили в пресс-службе СВР.

Ранее итальянское издание Antidiplomatico писало, что в США считают наиболее надежным преемником Зеленского главу его администрации Андрея Ермака. Авторы материала пояснили, что другие кандидатуры угрожают политической карьере или даже жизни киевского лидера. Отношение украинцев к Ермаку стало одним из важнейших факторов такого выбора: ему больше доверяют. При этом, сказано в материале, по данным опроса социологической службы Центра Разумкова в июле 2023 года, только 37,8% респондентов склонны доверять главе администрации Зеленского.