«Народу нема»: попавший в плен солдат ВСУ рассказал о мобилизации стариков RT: пленный солдат ВСУ рассказал о наборе стариков в украинскую армию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попавший в плен под Кременной солдат ВСУ рассказал, что в украинскую армию начали набирать стариков. На видео, которое опубликовал RT, 52-летний боец признал, что в его селе в результате мобилизации не осталось мужчин.

Не понимаю зачем. В селе народу нема. Мужиков нема. Если меня в 52 года забрали, товарища вон — за 54. У молодых патриотизм закончился еще в июне прошлого года, — рассказал украинский военный.

По его словам, так как мобилизованным выдали старые автоматы АК-74М, их приходилось обматывать скотчем. Таким образом бойцы защищали оружие от попадания песка в ствольную коробку.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским совершает репрессивные действия по отношению к украинскому народу. По его мнению, политика Зеленского похожа на действия в концлагере. Он также раскритиковал Киев за призыв к западным государствам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину.

До этого Соскин рассказал, что ВСУ сталкиваются с серьезной проблемой в виде повального дезертирства. Как подчеркнул экс-советник, украинские солдаты стали чаще бросать позиции или сдаваться в плен на фоне контрнаступления ВСУ. В совокупности с большими потерями это поставило Киев в тупиковую ситуацию.