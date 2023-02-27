Народный союз Гагаузии осудил нападение на Русский дом в Кишеневе Глава Народного союза Гагаузии назвал вандализмом нападение на Русский дом в Молдавии

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Российский центр науки и культуры в Кишиневе

Глава Народного союза Гагаузии Виктор Петров осудил нападение на Российский центр науки и культуры в Кишиневе, передает РИА Новости. Здание Русского дома облил краской неизвестный мужчина, а официальные власти до сих пор не прокомментировали инцидент.

Вандализм в отношении Русского дома — это прямая атака на официальных представителей России в нашей стране. По сути, это дипломатический скандал. Данная атака укладывается в ту же цепочку событий, к которой относятся инцидент с фейерверками в отношении здания посольства России, неоднократные хулиганские выходки пикетчиков перед резиденцией российской дипмиссии в Кишиневе, — заявил Петров.

Петров призвал местные власти и правоохранителей предпринять меры для проведения расследования акта вандализма по отношению к российскому центру науки и культуры и не допускать подобное впредь.

Ранее глава миссии «Русский дом» в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получал письма с угрозами расправы, а позже на него было совершено покушение — в его руках взорвалась посылка. Факт покушения подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин. Также анонимные недоброжелатели грозили убить Сытого и его семью, если РФ продолжит сотрудничать с ЦАР.