ВСУ сорвали эвакуацию из Северодонецка Народная милиция ЛНР: украинские войска вновь сорвали эвакуацию из Северодонецка

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке, сообщил в Telegram-канале представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, используя его как живой щит.

Коридор был организован, <....> была организована возможность безопасного выхода <...>. Однако противник <...> активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители, — сказал Филипоненко.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что киевские власти «циничным образом» воспрепятствовали проведению эвакуации гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке по зеленому коридору в город Сватово. Он отметил, что украинская сторона допустила многочисленные нарушения режима прекращения огня во время гуманитарной операции и использовала гуманитарную паузу для выгодной перегруппировки.