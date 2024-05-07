Наркобароны в Швеции стали привлекать полицию интимом Мафиози в Швеции расплачиваются с подельниками из полиции сексом

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Шведские мафиози начали выманивать служебные данные у стражей порядка в обмен на интимную близость, передает издание Dagens Nyheler. По данным журналистов, Швеция переживает всплеск насилия, который связан с переделом наркорынка. Наркобароны активно вовлекали в свои процессы полицейских.

Как минимум 30 сотрудников полиции передавали информацию преступникам, в том числе и о преступных группировках-конкурентах. Среди этих сотрудников были в том числе женщины. Мафиози вступали в половые связи с женщинами-полицейскими. Некоторых преступники брали на крючок и вовлекали в азартные игры и употребление запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Анапе задержали 44-летнего бывшего инспектора ДПС, который покрывал бордели. Мужчина покрывал своих друзей в случаях, когда те разъезжали по городу пьяными, и ограждал криминальный бизнес от внимания силовиков. Капитан покинул пост по выслуге лет в 2023 году. В октябре того же года был накрыт бордель, а позже задержан и сам бывший полицейский. Стало известно, что организаторы борделя вовлекали в проституцию в том числе и несовершеннолетних девушек. Также известно, что некоторых девушек вовлекали в секс-трафик путем угроз, насилия и похищений.