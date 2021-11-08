Мигранты попытались перейти польско-белорусскую границу

Нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы. Часть беженцев попыталась её перейти. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, слова которого приводит РИА Новости.

Пограничная стража сдержала их, если речь идет о пересечении границы, — сказал он.

Представитель пресс-службы погранохраны Эвелина Шчепаньская заявила, что ситуация на границе очень сложная. Польским пограничникам приходится иметь дело с большими агрессивно настроенными группами.

В свою очередь, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин в своём Twitter написал , что на сегодняшний день предпринимается самая большая попытка силового вторжения в страну.

Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Они бросают в солдат камни, бутылки и палки.

Позднее беженцы, не доходя до белорусского КПП на границе с Польшей, свернули в лес. По мнению польской погранслужбы, это было сделано с целью нелегального перехода государственной границы.

Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события. Из-за обострения на границе созвана встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского и министра обороны Мариуша Блащака.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.