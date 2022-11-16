«Напомнили, кто в доме хозяин»: аналитик о причинах остановки «Дружбы» Аналитик Демидов назвал остановку прокачки нефти по «Дружбе» попыткой Запада надавить на Венгрию

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Остановка прокачки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» является очередной попыткой Запада надавить на Будапешт, заявил в беседе с NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. Он усомнился в правдивости версии о технической причине остановки прокачки.

Эксперт обратил внимание на то, что «Дружба» на Западной Украине раздваивается. Северная ветка нефтепровода идет в Чехию, а южная — в Венгрию. По его мнению, если бы прокачка останавливалась по технической причине, то это произошло бы на обеих ветках.

Но прокачка, в свою очередь, остановилась только по направлению в Будапешт. Так что очевидно, что это очередная попытка Запада надавить на Венгрию и напомнить, как говорится, кто в доме хозяин, — заявил Демидов.

Ранее сообщалось, что Украина уведомила компанию «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии. В связи с этим премьер-министр страны Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности республики.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции на Украине. При этом он добавил, что украинская энергетическая инфраструктура пострадала из-за ударов российских войск. 16 ноября министр сообщил о возобновлении поставок нефти в страну.