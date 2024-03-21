«Напоминает Путина»: Макрона заподозрили в подражании Times: фото боксирующего Макрона похоже на аналогичные снимки Путина

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Снимки президента Франции Эммануэля Макрона, на которых он боксирует, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина, пишет Times. В статье отмечается, что таким образом Макрон пытается избавиться от своего образа замкнутого человека.

Эти снимки несут в себе послание «предельной мужественности» и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо, — пишет издание.

До этого Макрон говорил, что Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На это президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова рассмотреть предложение Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр. Президент отметил, что любое решение будет приниматься с учетом интересов страны.

Лидер фракции «Непокорившаяся Франция» в парламенте страны Мануэль Бомпар заявил, что Макрон своими высказываниями относительно отправки войск на Украину оказал услугу Путину. По мнению парламентария, слова политика должны были сформировать «стратегическую двусмысленность» в данном вопросе и дезориентировать Россию, но оказали противоположный эффект.