Напичканный тротилом бывший дом мафии подорвали в Италии В Италии подорвали конфискованное у мафии здание

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти региона Калабрия в Италии подорвали дом, конфискованный у мафии, сообщает Telegram-канал РИА Новости. На это потратили 400 кг тротила.

За процессом лично наблюдал глава региона. Операцию даже сняли на видео: на опубликованных кадрах видно, как дом площадью шесть тысяч квадратных метров оседает на землю и исчезает в клубах пыли. Здание конфисковали еще в 2012 году, а в прошлом году решили снести, чтобы он не портил приморский пейзаж.

Ранее итальянский мафиози Раффаэле Империале подарил властям личный остров. Таким образом осужденный преступник рассчитывал добиться сокращения срока. С 2016 года наркобарон находится на втором месте в списке самых опасных гангстеров Италии, однако американские спецслужбы, которые прослушивали мафиози, сообщили, что Империале собирался уйти на пенсию перед поимкой, но не успел.

До этого в доме бывшего главы подмосковного города Ступино Веры Назаровой обнаружили нарколабораторию. Во время обысков правоохранители изъяли пять килограммов запрещенных веществ и сырье для его изготовления. Помимо того, полиция нашла большое количество оборудования и костюмов химзащиты. Возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.