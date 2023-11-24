Напавший на детей в Дублине мужчина оказался уроженцем другой страны Напавший на детей мужчина из Дублина приехал в Ирландию 20 лет назад

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Мужчина, напавший на женщину с тремя детьми в центре Дублина, родился в другой стране, сообщает Ирландская телерадиовещательная компания (RTE) со ссылкой на правоохранительные органы. Там уточнили, что при этом последние 20 лет он жил в Ирландии и имеет гражданство республики.

Национальность предполагаемого преступника правоохранители не озвучили, но добавили, что нападение было осознанным — мужчина запланировал его заранее. Перед тем как напасть на детей, он какое-то время прогуливался перед зданием школы, а о преднамеренности его действий свидетельствует то, что он был вооружен ножом, подчеркнул собеседник телеканала.

Инцидент произошел днем 23 ноября. Местный житель, мужчина в возрасте около 50 лет, сначала напал на женщину, а затем ранил детей. Злоумышленник также получил травмы, поэтому был госпитализирован вместе со своими жертвами. Нападавший уже задержан. После нападения центр Дублина охватили протесты. Участники акции атаковали нескольких полицейских, подожгли автомобиль правоохранителей и нанесли повреждения другим машинам. По меньшей мере один полицейский получил травмы, жители также подожгли городской автобус.

Ранее мужчина с мачете напал на мать с ребенком в Люберцах. Впоследствии судебным приставам удалось задержать нападавшего, им оказался 36-летний местный житель. Женщина получила легкие травмы, малыш не пострадал.