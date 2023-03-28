Напавшей на россиян с ножом украинке вынесли приговор Кипрский суд приговорил напавшую с ножом на россиян украинку к шести месяцам тюрьмы

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Суд в Ларнаке приговорил к шести месяцам лишения свободы гражданку Украины, напавшую с ножом на россиян, сообщил ТАСС представитель пострадавших, координатор действий кипрской общественности Микис Филаниотис. Отбывать наказание осужденная будет в местной тюрьме.

Гражданка Украины приговорена судом к шести месяцам тюрьмы, — сказал Филаниотис.

Инцидент произошел 22 августа 2022 года напротив церкви Фанеромени, где собралась группа людей, чтобы отпраздновать День Государственного флага РФ. К праздновавшим подошла женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она им угрожала ножом и выкрикивала что-то на украинском языке.

Ранее суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую на россиян Ей предстояло выплатить залог в €2 тысячи.

Ранее граждане Украины во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напали на одну из машин, в которой находилась семилетняя девочка. В результате ребенок получил травму руки. Несовершеннолетней оказали помощь в больнице. Родители подали заявление в полицию по факту случившегося​​​.