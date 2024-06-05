Напавшего с ножом на немецкого политика отправили в психбольницу Tagesschau: напавшего с ножом на немецкого политика поместили в психбольницу

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Мужчину, который с ножом напал на политика от партии «Альтернатива для Германии» в Мангейме, отправили на лечение в психбольницу, сообщает Tagesschau со ссылкой на городских правоохранителей. По данным портала, у задержанного выявили «явные признаки психического заболевания».

После ареста у подозреваемого выявили «явные признаки психического заболевания». Его доставили в психиатрическую больницу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение произошло во вторник недалеко от рыночной площади. Кандидат от АдГ в муниципальный совет 62-летний Генрих Кох увидел, как неизвестные срывают предвыборные плакаты. Политик вмешался, в результате чего злоумышленники ранили его ножом для разрезания коробок. Один из нападавших был вскоре задержан.

Ранее также на митинге в Мангейме сотрудник правоохранительных органов получил ножевое ранение. Позднее он скончался в больнице. По данным журналистов, 29-летний полицейский умер во второй половине дня 2 июня. Инцидент произошел на акции протеста 31 мая, организованной движением Pax Europa, которое занимается агитацией против политического ислама.

До этого житель Уфы с ножом напал на сотрудников правоохранительных органов и успел ранить их. Согласно обнародованным данным, злоумышленника силовики смогли задержать лишь с применением табельного оружия.