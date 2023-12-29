«Напал на Зеленского»: во Франции рассказали, кто начал «войну» в Киеве Филиппо: Залужный начал войну против Зеленского, обвинив его в военном провале

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, обвиняя президента страны Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него «открытую войну», заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter (X). По его словам, Франции давно пора прекратить поддерживать эту бессмысленную «бойню».

Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую, жестокую и публичную войну! Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления! — написал политик.

Ранее Залужный заявил, что увольнение руководителей украинских военкоматов негативно отразилось на проведении мобилизации. По его словам, военкомы, уволенные Зеленским, являлись профессионалами и знали, что нужно делать в сложившихся условиях, а теперь они потеряны.

Правительству Украины, по мнению генерала, не следует усиливать мобилизационные процессы в республике, нужно вернуть мобилизационную кампанию в те рамки, в которых она работала раньше. Из-за провальной политики в сфере мобилизации сильнее всего страдают военнослужащие, которые находятся на линии боевого соприкосновения, подчеркнул Залужный.