Изуродовали машины, покалечили полицейских: фото после штурма завода Tesla Радикальные экоактивисты попытались взять штурмом завод Tesla в ФРГ

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Ситуация на демонстрации вокруг завода Tesla

Германию охватили массовые протесты людей, выступающих против расширения территории завода Tesla в Грюнхайде под Берлином и вырубки более чем 100 гектаров леса. Члены одной из леворадикальных группировок в марте подожгли электроподстанцию, из-за чего работа предприятия по производству электрокаров была приостановлена. Власти ФРГ решительно осудили случившееся и призвали расследовать преступление. Спустя несколько дней завод возобновил производство, после чего его посетил американский миллиардер Илон Маск и подтвердил планы о расширении.

Участие в масштабной акции протеста около завода Tesla принимают тысячи радикалов, которые пытаются прорваться на территорию предприятия. По словам демонстрантов, они планируют проводить манифестации до 12 мая. Протестующим также удалось добраться до аэродрома Нойхарденберг, где временно хранятся произведенные в Грюнхайде автомобили. По информации местных СМИ, они испачкали припаркованные электрокары краской.

Около завода Tesla под Берлином установлены около 15 водометов полицейских подразделений и бронетехника, над территорией завода также кружит вертолет. Согласно последней информации, в результате столкновений активистов с полицией пострадали одна женщина и трое сотрудников правоохранительных органов. Также известно о нескольких задержанных.

В настоящее время работа завода Tesla приостановлена. Такое решение из-за продолжающихся протестов было принято руководством компании. Производство возобновится в ночную смену 12 мая. Производитель объяснил свои действия соответствующими рекомендациями ответственных органов.

О том, как проходят массовые протесты вокруг завода Tesla, — в фотогалерее NEWS.ru.