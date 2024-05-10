Германию охватили массовые протесты людей, выступающих против расширения территории завода Tesla в Грюнхайде под Берлином и вырубки более чем 100 гектаров леса. Члены одной из леворадикальных группировок в марте подожгли электроподстанцию, из-за чего работа предприятия по производству электрокаров была приостановлена. Власти ФРГ решительно осудили случившееся и призвали расследовать преступление. Спустя несколько дней завод возобновил производство, после чего его посетил американский миллиардер Илон Маск и подтвердил планы о расширении.

Участие в масштабной акции протеста около завода Tesla принимают тысячи радикалов, которые пытаются прорваться на территорию предприятия. По словам демонстрантов, они планируют проводить манифестации до 12 мая. Протестующим также удалось добраться до аэродрома Нойхарденберг, где временно хранятся произведенные в Грюнхайде автомобили. По информации местных СМИ, они испачкали припаркованные электрокары краской.

Около завода Tesla под Берлином установлены около 15 водометов полицейских подразделений и бронетехника, над территорией завода также кружит вертолет. Согласно последней информации, в результате столкновений активистов с полицией пострадали одна женщина и трое сотрудников правоохранительных органов. Также известно о нескольких задержанных.

В настоящее время работа завода Tesla приостановлена. Такое решение из-за продолжающихся протестов было принято руководством компании. Производство возобновится в ночную смену 12 мая. Производитель объяснил свои действия соответствующими рекомендациями ответственных органов.

О том, как проходят массовые протесты вокруг завода Tesla, — в фотогалерее NEWS.ru.

Около 800 активистов пытались проникнуть на территорию «Гигафабрики» Tesla

Фото: Benedict Bettermann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 800 активистов пытались проникнуть на территорию «Гигафабрики» Tesla

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Фото: Adorapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Около 800 активистов пытались проникнуть на территорию «Гигафабрики» Tesla

Фото: Benedict Bettermann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 800 активистов пытались проникнуть на территорию «Гигафабрики» Tesla

Около 800 активистов пытались проникнуть на территорию «Гигафабрики» Tesla

Фото: Benedict Bettermann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 800 активистов пытались проникнуть на территорию «Гигафабрики» Tesla

Около 800 активистов пытались проникнуть на территорию «Гигафабрики» Tesla

Фото: Benedict Bettermann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 800 активистов пытались проникнуть на территорию «Гигафабрики» Tesla

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Фото: Adorapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Полицейские охраняют подъездную дорогу к аэродрому Нойхарденберг. Автомобили Tesla, произведенные на заводе в Гринхайде, временно хранятся на территории аэродрома

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Полицейские охраняют подъездную дорогу к аэродрому Нойхарденберг. Автомобили Tesla, произведенные на заводе в Гринхайде, временно хранятся на территории аэродрома

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Фото: Adorapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином

Фото: EPA/ТАСС

Экологические активисты протестуют против расширения «Гигафабрики» Tesla под Берлином