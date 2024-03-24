«Нанял крупных ребят»: во Франции заявили о страхе Макрона перед Россией Marianne: Макрон усилил охрану из-за боязни покушений

Фото: IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает охрану на фоне одержимости Россией, пишет газета Marianne со ссылкой на высокопоставленный источник в разведывательном сообществе. По его информации, французский лидер боится покушений и считает, что Москва ведет против Парижа «информационную войну».

В последнее время он (Макрон. — NEWS.ru) провоцирует настолько, что сам боится. Прошлым летом он нанял крупных ребят, которые сопровождают его повсюду, — говорится в публикации.

Источники газеты отметили, что охрана Макрона перешла в «красный» режим работы. Кроме того, повышенные требования к присутствию полицейских предъявляются и за пределами резиденции французского лидера. Они создают «пузырь безопасности» вокруг политика.

Ранее Макрон заявил, что Запад будет поддерживать Украину настолько интенсивно, насколько потребуется. По словам президента Франции, это произойдет «перед лицом любых возможных атак» со стороны России. Он отметил, что создал «стратегическую двусмысленность», которую поддерживают все больше государств.