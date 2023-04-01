Прокуратура попросила запретить митрополиту Павлу обращаться к верующим

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Митрополит Павел

Суд может назначить наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу 60 суток домашнего ареста с ношением браслета и запретить священнослужителю обращаться к гражданам страны в соцсетях, передает «Союз православных журналистов». Митрополит подозревается в том, что в общении с прихожанами оправдывал проведение российской спецоперации, сообщил прокурор в Шевченковском суде Киева, где решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года <...> Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать агрессию РФ, будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря, — приводит издание слова прокурора.

Прокурор в суде также сослался на телефонный разговор настоятеля лавры с некой Тамарой Федюк, в беседе с которой митрополит, как утверждает сторона обвинения, также оправдывал действия России. Представитель прокуратуры подчеркнул, что в пользу обвинения говорят результаты лингвистической экспертизы разговоров священнослужителя, проведенной Минюстом Украины.

Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что приговор еще не вынесли, судья вышел в совещательную комнату. Священнослужитель попросил позволить ему отбывать арест в лавре из-за состояния здоровья.

Ранее в РПЦ назвали преследование митрополита Павла беззаконием украинской власти. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в отношении настоятеля лавры выдвигают надуманные обвинения.