На Украине пытаются отказаться от русского жестового языка, сообщает Kyiv Independent. Наталья Аданюк, член экспертной комиссии Украинского общества глухих, заявила, что организация приняла решение избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы «намек на русскость».
Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость, — отметила собеседница издания.
Заместитель главы общества Татьяна Кривко подтвердила, что в организации проводится соответствующая работа. Ведутся дискуссии вокруг жеста, который обозначает слово «спасибо». Его хотят заменить на международный аналог: дело в том, что движение слегка напоминает поклон, а «украинцы не должны ни перед кем кланяться», подчеркнула Кривко.
Ранее в Киеве произошел скандал на фоне русофобии. Во время поездки пассажирки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти с русского языка на украинский. Мужчина попросил женщин покинуть машину и отменить заказ. В итоге поездку отменил сам водитель. Пассажирки пожаловались в службу поддержки, после чего мужчину уволили. Кроме того, компания навсегда заблокировала лицензию водителя.
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, услышав эту историю, иронично предложил довести историю до логического завершения — отправлять на фронт только тех, кто говорит исключительно на украинском, а русскоязычных граждан оставить стыдиться в тылу, в безопасной обстановке, поскольку они не имеют права защищать страну.