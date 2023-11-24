«Нам не разрешают»: украинка пожаловалась на проблемы жизни в Британии Guardian: тысячи украинских беженцев в Великобритании рискуют стать бездомными

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беженцы в Великобритании рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, заявила украинка Виктория в интервью Guardian. По словам собеседницы издания, она сама и тысячи ее соотечественников не знают, что их ждет, но при этом работают на износ.

Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше <...>. Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва и мы не знаем, где наше будущее, — сказала беженка.

Эту информацию подтвердила представитель Британского Красного Креста Оливия Филд. По ее словам, «тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными» уже этой зимой.

Ранее стало известно, что многие украинские беженцы остаются в странах Европы до тех пор, пока не появится необходимость в медицинской помощи. Выходцы с Украины отмечали, что медицина в Европе менее качественная и очень дорогостоящая, по этой причине они предпочитают возвращаться на родину для получения медпомощи.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По ее словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.