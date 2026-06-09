Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 17:03

«Нам наплевать»: на Западе сделали неожиданное признание об Украине

Аналитик Берн: Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Западу плевать на защиту Украины, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. Он отметил, что целью западных стран является ослабление России.

Запад совершенно не заинтересован в защите Украины. <...> Наша цель — эксплуатировать эту страну, на которую нам, по сути, наплевать, и прежде всего людей, на которых нам тоже наплевать, — сказал он.

Берн заявил, что Запад использует Киев. Аналитик уверен, что единственная задача, которую решают в Вашингтоне и Брюсселе, — военное поражение Москвы.

Ранее германский политолог Александр Рар отметил, что переговорам между Евросоюзом и Россией по украинскому конфликту мешают принципиальные противоречия в позициях сторон. По его словам, Брюссель и Киев ставят условия, неприемлемые для Москвы.

До этого бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предположила, что конфликт продолжится в следующем году, если этим летом не удастся найти дипломатическое решение. По ее словам, даже временное прекращение огня или снижение интенсивности обстрелов могли бы предотвратить затягивание боевых действий хотя бы до марта.

Европа
Украина
СВО
спецоперации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный дезертир ВСУ решил пострелять из автомата с окна дома
Политолог ответил, что на самом деле обсуждал Зеленский с лидерами ЕС
В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы
Склад советских учебных мин нашелся на дне обмелевшей реки
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве
«Его используют»: политолог о попытке Зеленского забрать деньги Абрамовича
Синоптик рассказал, грозит ли Москве повторение жары 2010 года
«Спартак» может переманить лидера «Локомотива»
Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам
В Нижневартовске нашли пропавшую 10-летнюю девочку
В российском детском лагере ввели карантин из-за вспышки опасной инфекции
Roblox возвращается? Что сказали в Минцифры, когда разблокируют игры
Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского
Гигантские черные пауки захватили российский регион
Меньшиков «обвалил» цены на «Гамлета»? Почему билеты подешевели на 60%
Военэксперт рассказал, где на самом деле производятся дроны ВСУ «Бегемот»
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет долгожданная прохлада
В Госдуме назвали самый эффективный способ защиты от ударов ВСУ
Захарова отреагировала на историю о «жене» российского посла в Таиланде
Ребенка госпитализировали из лагеря под Красноярском с кишечной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.