«Нам наплевать»: на Западе сделали неожиданное признание об Украине Аналитик Берн: Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию

Западу плевать на защиту Украины, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. Он отметил, что целью западных стран является ослабление России.

Запад совершенно не заинтересован в защите Украины. <...> Наша цель — эксплуатировать эту страну, на которую нам, по сути, наплевать, и прежде всего людей, на которых нам тоже наплевать, — сказал он.

Берн заявил, что Запад использует Киев. Аналитик уверен, что единственная задача, которую решают в Вашингтоне и Брюсселе, — военное поражение Москвы.

Ранее германский политолог Александр Рар отметил, что переговорам между Евросоюзом и Россией по украинскому конфликту мешают принципиальные противоречия в позициях сторон. По его словам, Брюссель и Киев ставят условия, неприемлемые для Москвы.

До этого бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предположила, что конфликт продолжится в следующем году, если этим летом не удастся найти дипломатическое решение. По ее словам, даже временное прекращение огня или снижение интенсивности обстрелов могли бы предотвратить затягивание боевых действий хотя бы до марта.