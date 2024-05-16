«Нам дали пример»: Туск начал получать угрозы после покушения на Фицо Туск рассказал об угрозах в свой адрес после покушения на премьера Словакии Фицо

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Дональд Туск

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая, угрозы стали поступать в адрес главы правительства Польши Дональда Туска, рассказал глава польского кабмина в Twitter (X). Он привел в качестве примера одно из посланий, отметив, что их было много.

Словаки дали нам сегодня (в среду, 15 мая. — NEWS.ru) пример того, что следует сделать с Дональдом Туском, — опубликовал Туск одну из угроз.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая, его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы и сделали операцию. Замминистра охраны окружающей среды Словакии Филип Куффа сообщил, что врачи оценивают состояние Фицо после вмешательства врачей как стабильное.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.

Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что Фицо в состоянии разговаривать, однако сильно устает. Он посетил главу правительства в больнице города Банска-Бистрица.