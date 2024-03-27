«Налетают и исчезают»: Ливерпуль терроризируют гигантские чайки Ливерпуль наводнили гигантские чайки, питающиеся мусором и отходами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский город Ливерпуль наводнили гигантские чайки, которых местные жители называют «птицами размера XL», пишет Daily Star. Чайки слетаются в город, чтобы найти еду среди пищевых отходов и мусора, количество которого постоянно растет. Городской совет Ливерпуля начал кампанию, призывающую людей взять на себя больше ответственности за поддержание чистоты в городе.

Они приходят из ниоткуда, налетают и исчезают. Меня поражает их размер. Они огромные, — заявил один из местных жителей Фил Мерфи.

Другие жители города также утверждают, что чайкам «нужно ходить в спортзал, чтобы достичь такого размера», они буквально вырывают пищу из рук на некоторых улицах. В свою очередь член городского совета Том Кроун призвал людей быть более внимательными к утилизации отходов. По его мнению, причиной такого поведения чаек является большое количество еды, оставляемой в центре города.

Они опытные и умные падальщики, и количество выбрасываемого мусора и еды затягивает их дальше вглубь суши. <...> Было бы здорово, если бы люди могли более внимательно относиться к тому, как они избавляются от мусора, — пояснил Кроун.

Ранее вице-премьер РФ по вопросам экологии Виктория Абрамченко предупредила, что при нынешних темпах потребления пластика к 2050 году его в океане будет больше, чем рыбы. Политик обвинила в происходящем потребителей, которые выбирают товары в индивидуальной упаковке, а бизнес, по ее словам, лишь монетизировал этот запрос.