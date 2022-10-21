Накроет ли Украину искусственное цунами Россия может нанести удар мощными авиабомбами по плотинам, расположенным выше по течению Днепра

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Сразу же оговоримся, речь не идет о взрыве «Посейдона» в степях Украины. Все куда сложнее. Недаром, например, в наших фронтовых сводках с тревогой отмечаются попытки нациков всеми предоставленными натовскими средствами атаковать плотину Каховской ГЭС. Взорвать шлюзы, по которым ВСУ бьют целенаправленно. В случае реального прорыва плотины велик риск затопления части Херсона, что несло бы огромную угрозу для расположенных там частей нашей армии и, конечно, гражданского населения. Недаром эвакуация херсонцев особенно форсируется из кварталов города, расположенных на правом берегу Днепра.

Иными словами, отработанный под Красным Лиманом прием обхода позиций ВС РФ с флангов с постепенным как бы выдавливанием наших сил из Херсонской области мог быть дополнен еще и в прямом смысле попыткой смыть российские позиции.

Однако специалисты объясняют простую вещь, что Каховская ГЭС — это только часть большого днепровского гидроэнергетического каскада, включающего шесть плотин. Это и построенная еще при Советском Союзе основа украинской индустриализации, и одновременно стратегическая ахиллесова пята. Причем весь каскад днепровских плотин заканчивается как раз на Каховской ГЭС.

У России явно есть техническая возможность без прибегания к использованию ТЯО нанести удар тяжелыми ракетами и мощными авиабомбами по плотинам, расположенным выше по течению Днепра, полностью их разрушив. Причем в случае уничтожения плотины Киевского водохранилища будут, как считается, снесены все столичные мосты, окажутся полностью затопленными многие городские кварталы.

Как предсказывают даже американские эксперты, такой сброс огромной водной массы привел бы к постепенному разрушению всех гидротехнических сооружений вниз по течению великой реки. В частности, плотин Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС. И нарастающий, набирающий скорость поток воды, настоящее цунами, привел бы к полному разрушению энергосистемы Украины. Оказались бы разорваны соединяющие страну транспортные артерии. Украина была бы разделена на две части, но уже не политически, а в результате технологической катастрофы.

Фото: GennadyL/Public domain Каховская ГЭС

Естественно, были бы ликвидированы пути снабжения украинской армии, подхода резервов, а оставшиеся на востоке страны подразделения оказались бы в полной блокаде. Перед лицом такой катастрофы не помогут никакие HIMARS, ни танки Leopard 2. Надо будет спасать население, гасить пожары и ликвидировать последствия аварии на НПЗ и химических предприятиях. И, конечно, не помышлять ни о какой очередной мобилизации. Это не выборочные удары по подстанциям и ТЭС, наносящиеся сейчас, последствия которых ликвидируются через сутки. Это реально Украина в полной мгле.

Другое дело, решится ли Россия на такой нокаутирующий удар при нашем гуманистическом подходе к ведению боевых действий, который никем не ценится, да и полностью пропагандистски искажается. Готовы ли мы затопить Киев, если нацбаты действительно сумеют взорвать плотину Каховской ГЭС? Стоит ли в таком случае соблюдать собственные ограничения и правила игры в противодействии шулерам? В этой связи вопросов ныне возникает куда больше потенциальных ответов.

Причем нет сомнений в том, что если бы вопрос стоял о разрушении силами НАТО наших гидроузлов, то Москве давно бы уже выдвинули жесткий ультиматум: или полная капитуляция, или потоп. Нечто подобное было предъявлено руководству Сербии, когда Белград в случае отказа капитулировать обещали превратить в «ровный стол».

И ведь сколько же сказано правильных слов о том, что сейчас решается судьба нашей страны, которую в Вашингтоне хотят вернуть в 1991 год со всеми трагичными последствиями. А мы все никак не начнем воевать по-настоящему.