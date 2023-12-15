Мечется Зеленский по миру, мотает его. Но кассу собрать не может. Чует его сердце, что он накануне грандиозного шухера. А ведь раньше путь украинского президента был ровный, как дорожки кокаина на столе. Везде почет, признание и аплодисменты украинскому артисту. И транши, транши, транши, — отмечает Селезнев