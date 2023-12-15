Визиты президента Украины Владимира Зеленского в западные страны не дают желаемого результата, пишет автор проекта «Старый Шахтер» Дмитрий Селезнев для Telegram-канала Wargonzo. Глава украинского государств понимает, что находится «накануне грандиозного шухера», считает автор.
Мечется Зеленский по миру, мотает его. Но кассу собрать не может. Чует его сердце, что он накануне грандиозного шухера. А ведь раньше путь украинского президента был ровный, как дорожки кокаина на столе. Везде почет, признание и аплодисменты украинскому артисту. И транши, транши, транши, — отмечает Селезнев