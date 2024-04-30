Найдены утерянные тома братьев Гримм Утерянные тома братьев Гримм нашли в библиотеке польского вуза

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Ученые обнаружили утерянные тома братьев Гримм в библиотеке польского университета Адама Мицкевича, сообщает Daily Mail. Речь идет о 27 книгах с рукописными заметками Якоба и Вильгельма Гримм. Тома считались утерянными в годы Второй мировой войны.

Как отмечают исследователи, эти записи ценны для исследования наследия братьев Гримм, поскольку могут дать представление об их методе работы и выборе тем, — говорится в публикации.

Благодаря рукописным заметкам Гримм ученые смогут узнать, как писались их знаменитые рассказы, в том числе «Гензель и Гретель». В исследовании примут участие немецкие и польские специалисты.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Мексики ученые нашли полный скелет огромной доисторической акулы птиходус (Ptychodus). Акула существовала на Земле 105–75 млн лет назад. До этой находки исследователи имели небольшие представления об этом виде, поскольку его останки сохранились только в виде крупных зубов. Всего палеонтологи откопали шесть окаменелостей древних акул, среди которых один экземпляр представлял собой полный отпечаток тела птиходуса сбоку, включая все элементы скелета, а также остатки мышц, плавники и зубы.