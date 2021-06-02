Найдены нестыковки в чешской версии о взрывах во Врбетице

Специалисты, занимающиеся анализом информации в сфере безопасности, нашли несоответствия в версии чешских властей о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам в чешской Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает чешское сетевое издание Parlamentni listy со ссылкой на EXANPRO.
По версии чешских властей, подозреваемые в преступлении россияне отправили электронное письмо в компанию Imex Group, которая является арендатором складов во Врбетице. В письме якобы содержалось разрешение о предоставлении допуска на режимную территорию.
Аналитики
Проанализировав всю доступную информацию, журналисты сделали вывод, что к взрывам причастен «зарубежный партнёр» чешской контрразведки, который помог ей срежиссировать причастность России.
Руслан Боширов и Александр Петров стали известными широкой общественности в связи с инцидентом в британском Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём. В Лондоне утверждают, что россияне приехали в Британию в 2018 году и якобы отравили Скрипаля и его дочь. Мужчины утверждают, что они работают в сфере спортивного питания и приезжали в британский город в качестве туристов.
Издание Bellingcat опубликовало информацию о том, что Петров и Боширов могут работать в Кремле. После этого российские журналисты обратились с этим вопросом к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он заявил, что работать в Кремле невозможно, поскольку Кремль является историческим зданием. Песков отметил, что они также не могут работать в Администрации президента, поскольку там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.