https://static.news.ru/photo/ae92fb00-c3c6-11eb-bc9c-96000091f725_660.jpg Фото: Russia Today/Global Look Press

Специалисты, занимающиеся анализом информации в сфере безопасности, нашли несоответствия в версии чешских властей о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам в чешской Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает чешское сетевое издание Parlamentni listy со ссылкой на EXANPRO.

По версии чешских властей, подозреваемые в преступлении россияне отправили электронное письмо в компанию Imex Group, которая является арендатором складов во Врбетице. В письме якобы содержалось разрешение о предоставлении допуска на режимную территорию.

Аналитики отмечают , что власти не предоставили журналистам это электронное сообщение, хотя оно стало основным аргументом обвинения против россиян. Изначально утверждалось, то авторами письма были предполагаемые организаторы взрывов, но затем журналисты узнали, что отправителя следует искать в Национальной гвардии Таджикистана.

Проанализировав всю доступную информацию, журналисты сделали вывод, что к взрывам причастен «зарубежный партнёр» чешской контрразведки, который помог ей срежиссировать причастность России.

Руслан Боширов и Александр Петров стали известными широкой общественности в связи с инцидентом в британском Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём. В Лондоне утверждают, что россияне приехали в Британию в 2018 году и якобы отравили Скрипаля и его дочь. Мужчины утверждают, что они работают в сфере спортивного питания и приезжали в британский город в качестве туристов.

Издание Bellingcat опубликовало информацию о том, что Петров и Боширов могут работать в Кремле. После этого российские журналисты обратились с этим вопросом к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он заявил, что работать в Кремле невозможно, поскольку Кремль является историческим зданием. Песков отметил, что они также не могут работать в Администрации президента, поскольку там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.