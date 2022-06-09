Найдено объяснение аналогу плана Маршалла для Украины Политолог Калачёв объяснил, зачем Европе нужен аналог плана Маршалла для Украины

Фото: IMAGO/Olaf Schuelke/Global Look Press

Политолог Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что США и Европы заинтересованы в восстановлении Украины. По его мнению, европейцы хотят, чтобы миллионы украинских беженцев вернулись в свои дома. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины.

Я думаю, США и Европа будут активно участвовать в восстановлении Украины, тем более проще создать некоторые вещи заново, чем пытаться реставрировать. Здесь же вопрос не только в том, что Европа искренне желает помочь украинцам, но самое главное: зачем им разоренная, нищая Украина под боком, которая станет источником постоянных проблем, из которой продолжат уезжать люди? Европа не без проблем принимает эти волны беженцев. Европейцы заинтересованы в том, чтобы украинцы вернулись в свои дома. Для того, чтобы они вернулись нужны программы восстановления. Здравый смысл и логика позволяют полагать, что Евросоюз будет вынужден вкладываться в восстановление украинскую экономику, — считает Калачёв.

Он добавил, что отдельные страны Европы боятся оказывать военную помощь, чтобы не стать стороной конфликта. Например, Германии проще участвовать в восстановлении экономики, чем поставлять на Украину тяжелое вооружение. Это решает проблемы самих немцев, которые не хотели бы получить миллион украинцев, подытожил политолог.

С конца февраля нынешнего года ЕС уже выделил Украине около 4,1 млрд евро на поддержку социально-экономической стабильности. Европейский фонд мира в качестве помощи передал Киеву 1,5 млрд евро — для возмещения государствам, которые оказывают военную поддержку. Этот фонд ЕС создал в прошлом году специально для поставки военной техники и создания оборонной инфраструктуры по запросу третьих стран. Украине фонд готов перевести в ближайшее время ещё 500 млн евро.