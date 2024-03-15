Найдено объяснение планам Франции и ФРГ построить военные заводы на Украине Марочко: военные заводы на Украине нужны Западу для распила денег

Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В основе планов Франции и ФРГ построить на Украине заводы по производству и ремонту оружия и военной техники лежит желание «распилить» миллиарды евро, заявил в беседе с KP.RU военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, коррупционный сценарий подобной помощи Киеву уже неоднократно применялся.

Как отметил Марочко, коррупционную составляющую помощи Запада Украине подтверждали многочисленные разоблачения в отношении США и Великобритании, когда выделенные Киеву деньги попросту разворовывали. Эксперт полагает, что в случае с возведением французских и немецких заводов ситуация сложится по аналогичной схеме: западные правительства предоставляют субсидии, затем по стройкам будет нанесен удар, всю вину свалят на Россию, после чего выяснить, сколько денег было реально освоено, а сколько «партнеры» разложили по карманам, будет просто невозможно.

В свою очередь военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с изданием высказал мнение, что никаких заводов на Украине европейцы строить не будут.

Циничный, хамский распил денег. Все заявления о строительстве западных заводов на Украине — не более чем оболванивание местного населения под очередным благовидным предлогом помощи, — заявил эксперт.

Ранее с этим мнением согласился первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, руководство Rheinmetall прекрасно понимает, что их заводы на Украине уничтожат, и компания на самом деле не собирается строить анонсированные четыре предприятия.