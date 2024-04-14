Найденный у берегов Румынии морской дрон озадачил экспертов Naval News: у берегов Румынии нашли боевой дрон неизвестного происхождения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У берегов Румынии был найден ударный морской дрон длиной 9,5 метра, который озадачил экспертов, пишет Naval New. Отмечается, что он был собран из советских и американских деталей.

В частности, дрон создан на основе американской лодки AM-800 с алюминиевым корпусом, которые производит компания Silver Ships в Алабаме для пожарно-спасательных работ. При этом на нем установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит» с 500 кг взрывчатки, сообщает издание.

Румыния не уточняет, кому принадлежал беспилотник. При этом большинство экспертов склоняются к тому, что он украинский. Официально Украина не признала, что морской дрон принадлежит ей.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины прибегли к новой тактике операций в Черном море и теперь они запускают морские беспилотники «стаями». Он отметил, что главной целью ВСУ в акватории Черного моря сейчас является применение безэкипажных катеров.

Ранее военный эксперт Максим Климов призвал защитить корабли Черноморского флота от атак с помощью правильной организации воздушного патрулирования акватории Черного моря. По словам аналитика, российский флот нуждается в оснащении современными средствами обнаружения и поражения.