Самый высокогорный ледник в Европе захотели засыпать искусственным снегом В Норвегии предложили засыпать тающий ледник искусственным снегом

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Ледник на вершине Галлхёпиггена — самой высокой горы в Северной Европе — стремительно тает, и ученые предлагают засыпать его искусственным снегом, чтобы замедлить разрушение, сообщает NRK. Для его сохранения нужно 700 тысяч кубометров такого снега в год.

Ежегодно альпийский ледник теряет около миллиона кубометров снега. По последним данным, его толщина колеблется от 20 до 25 метров и без вмешательства он может полностью исчезнуть за восемь лет.

Из-за изменений климата содержание летнего горнолыжного центра стало обходиться дороже и требовать больше усилий. В последние годы предпринимались различные дорогостоящие шаги, чтобы сохранить последний высокогорный ледник Норвегии.

Глава летнего горнолыжного центра на Галлхёпиггене Пер Арне Воле считает, что при наличии мощной установки для производства снега курорт сможет функционировать как минимум до 2050 года. Однако, по мнению ученых, масштабное производство такого снега лишь временно отодвинет неизбежное.

Сторонники горнолыжного отдыха и представители туристического сектора поддержали идею использовать искусственный снег для защиты ледника. Теперь туриндустрия намерена собрать 11 млн крон (41 млн рублей) на новое оборудование для его производства.

Ранее стало известно, что архипелаг Шпицберген начал таять со стремительной скоростью. Эта группа островов находится в эпицентре климатических изменений, поэтому может иметь серьезные последствия для всей планеты.