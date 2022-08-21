Найден мёртвым начальник СБУ по Кировоградской области Начальника управления СБУ по Кировоградской области Наконечного нашли мёртвым

Фото: Соцсети

Начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный был обнаружен мертвым в городе Кропивницком (до 2016 года Кировоград), сообщило украинское издание «Обозреватель». Тело было обнаружено около 22:50 накануне вечером. По предварительной версии, причиной смерти стало самоубийство.

Было проникающее огнестрельное ранение. Тело нашла жена погибшего, — сообщает издание.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства инцидента.

Наконечный был начальником управления СБУ по Кировоградской области с января 2021 года и имел звание подполковника. До этого он работал в отделе контрразведки и в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

12 августа стало известно, что в Минобороны Украины возникли подозрения в отношении «высокопоставленного военного». Офицера подозревают в том, что он раскрывал тайны в интервью журналистам. Утверждается, что претензии у СБУ возникли к одному из двух офицеров — либо к экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергею Кривоносу, либо к генералу Дмитрию Марченко, до апреля руководившему обороной Николаевской области.

15 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Службы безопасности Украины Киевской, Львовской и Тернопольской областей. Причины увольнения не названы.