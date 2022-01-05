«Наивная»: премьер Баварии раскритиковал «газовую» позицию главы МИД ФРГ

Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Страны Европы спровоцировали такую политику, при которой действия «Газпрома» в энергетической сфере поставят под угрозу снабжение Украины газом. Такое мнение выразил в материале для украинского издания «Главред» экономист Алексей Кущ.

По мнению Куща, российская корпорация нанесла украинской политической элите «несколько ударов под дых». Они выражались в закрытии реверса газа из Венгрии и в сокращении прокачки топлива через территорию Украины в...