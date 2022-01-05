«Наивная»: премьер Баварии раскритиковал «газовую» позицию главы МИД ФРГ
Премьер-министр Баварии: позиция Бербок по «Северному поток — 2» угрожает Германии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:10, 06 января 2022
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com
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«Наивной» назвал позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок относительно «Северного потока — 2» премьер-министр Баварии Маркус Зедер. По его мнению, внешняя политика нового федерального правительства угрожает энергетической безопасности ФРГ. Мнение политика привёл телеканал N-tv.
«Зелёная» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива, — заявил Зедер.
Одной из ошибок, по мнению политика, является скептическое отношение Бербок к российскому проекту.
Мы опасаемся наивной и неуверенной «зелёной» внешней политики. Особенно это касается отношений с Россией, — резюмировал премьер-министр Баварии.
Ранее в бундестаге заявили о кризисе правительства из-за «Северного потока — 2». Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре считает, что газопровод превратили в геополитическую проблему исключительно по идеологическим соображениям. Само же правительство оторвано от реальности и ставит под угрозу не только энергетическое партнёрство между Германией и Россией, но и стабильность поставок энергоносителей в Европу в целом.