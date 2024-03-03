«Наихудший сценарий»: в ЕС забеспокоились о будущем из-за российского газа Politico: ЕК назвала наихудшим сценарием отказ от транзита газа РФ через Украину

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Прекращение транзита российского газа через Украину по соглашению, которое истекает в конце 2024 года, станет для Европы наихудшим сценарием, считают в Еврокомиссии. Согласно документу ЕК, на который ссылается Politico, первыми под ударом окажутся Австрия, Венгрия и Словакия.

Это означает, что Евросоюз скоро потеряет около 5% своего газового импорта, главным образом в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, — говорится в документе.

В ЕК пришли к выводу, что, если эта потеря совпадет с продолжительным периодом холодных температур, это создаст наихудшую ситуацию для стран Евросоюза, которые продолжают получать газ через Украину.

Комиссия также предупредила, что отказ от транзита через украинскую территорию потребует замещения за счет газа, поступающего через Германию, Италию или Турцию, что повлечет за собой увеличение транспортных расходов, а также расходов на хранение — все это дополнительно обременит европейские страны.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не нуждается в транзитных поставках российского газа через Украину ради энергетической безопасности при работе газопровода «Турецкий поток». Он добавил, что Венгрия не отказывается от новых вариантов поставок и открыта к предложениям.